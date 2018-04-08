Патриарх Кирилл: мировой кризис веры и нравственности не коснулся России

"Сегодня вера подвергается большим искушениям и соблазнам, и о некоторых обществах говорят, что в них религиозная вера угасла. Те, кто путешествует по миру, знают, что во многих государствах действительно пустеют храмы, вместо них в этих зданиях появляются увеселительные учреждения, рестораны

Да, действительно, сегодня есть кризис веры. Но этот кризис связан с кризисом нравственной природы человека", — отметил патриарх.

По словам предстоятеля РПЦ, «то, что мы сегодня видим во многих странах, сопровождается удивительным наблюдением за нашей с вами российской реальностью». «Вот по этому кафедральному собору, который в течение всей Страстной седмицы наполнялся людьми, я могу сказать, что произошло в Москве за последние девять лет, которые я имею счастье служить здесь, как изменился этот образ молящейся Церкви, как увеличилось количество людей», — отметил патриарх.

"Когда мы приступили к строительству новых храмов в Москве, то нам говорили: «У вас и старые-то стоят пустые». И вот в канун Пасхи по имеющемуся обыкновению я посещал эти новые приходы, освящал куличи, пасхи, встречался с народом. Какое же огромное количество людей! И священники говорят, что полны наши храмы. Они слишком малы, их не хватает. И это происходит в столице, в Москве, в XXI веке", — констатировал патриарх Кирилл.

По его мнению, то, что «вера укрепляется в народе», может происходить по нескольким причинам. «Может быть, потому, что под особым покровом Божией Матери находится многострадальное Отечество наше. Может быть, потому, что уж очень тяжелые исторические страницы перелистывали наши предки. Может быть, потому, что их совершенно особый исторический опыт стал нашим опытом. И когда-то все это должно приносить свой плод. И вот сегодня мы видим, как это плод вызревает», — заключил патриарх.