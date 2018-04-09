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Уникальный иконостас установили в строящемся храме Федора Ушакова
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Уникальный иконостас установили в строящемся храме Федора Ушакова 

Южное Бутово 4 часа назад
Фото: Южное Бутово
«Главная задача на сегодняшний день — подготовить храмовый комплекс к Великому освящению, которое пройдет в первой половине текущего года». Об этом сообщил куратор «Программы-200», депутат Владимир Ресин.
По словам В. Ресина, в строящемся храме Федора Ушакова в Южном Бутове установили уникальный иконостас. На нем изображены святые древнерусские князья-воины — Владимир, Владимир Мономах, Борис и Глеб, а также Александр Невский, Димитрий Донской и Андрей Боголюбский.
Также в храме можно увидеть изображения Александра Суворова, Михаила Кутузова, Петра Румянцева и Михаила Скобелева.
Здание возводят по уникальной технологии. К примеру, каркас храма был сооружен из сборного железобетона, что позволило сократить сроки работ, и повысить их качество.
Всего в храме будет насчитываться около 900 навесных элементов, интерьерных и фасадных лепнин, полуколонн и других архитектурных деталей. Оформление объединит в себе идеи служения Церкви и Отечеству.
Фото взято: http://3wk.ru/wp-content/uploads/2017/07/847c5333a804fd91bc46273dbd34fa41.jpeg
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