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Патриарх Кирилл посетил «Бутырку» в пасхальное воскресенье
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Патриарх Кирилл посетил «Бутырку» в пасхальное воскресенье
RT на русском
20 часов назад
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В пасхальное воскресенье
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
встретился с заключёнными московского
СИЗО
№2, известного как «Бутырка». Он отметил, что «даже те, кто получил пожизненный срок, в какой-то момент обретают свободу».
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