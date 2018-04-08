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Патриарх Кирилл посетил «Бутырку» в пасхальное воскресенье
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Патриарх Кирилл посетил «Бутырку» в пасхальное воскресенье 

RT на русском 20 часов назад
В пасхальное воскресенье Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с заключёнными московского СИЗО №2, известного как «Бутырка». Он отметил, что «даже те, кто получил пожизненный срок, в какой-то момент обретают свободу».
RT на русском: последние новости
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