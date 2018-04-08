Калуга отметила Пасху 

В ночь на 8 апреля во всех храмах Калуги прошли пасхальные богослужения. В Свято-Троицком кафедральном соборе его провел митрополит Калужский и Боровский Климент. Перед началом богослужения в Калугу из Израиля был доставлен благодатный огонь, который каждый год перед Пасхой появляется в храме Воскресения Христова (Гроба Господня) в Иерусалиме и оттуда развозится по всему миру. Митрополит Климент принял лампаду с огнем в руки и благословил верующих в храме со словами «Христос воскресе!». Фото Калужской митрополии «Мы прошли поприще Великого поста, стараясь очистить сердце от страстей для встречи с воскресшим господом. Предстоя его светоносному гробу, будем помнить, что, приступая к святым тайнам, мы умерли для греха и совоскресли вместе со Христом в жизнь новую, святую. Пасхальную радость да не отнимет у нас нерадение о спасении! Пусть и впредь в нашей жизни, в наших семьях, в нашем отношении ко всем без исключения людям умножается радость Пасхи господней — зримого предвосхищения царства божия и вкушения плодов послушания его святой воле. Имейте радость о господе и делитесь ею со всеми — идет Пасха господня, неизреченные блага уготовал воскресший бог всем любящим его!», — говорится в пасхальном послании митрополита.