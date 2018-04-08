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В Бутырке Патриарх благословил будущих молодоженов
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В Бутырке Патриарх благословил будущих молодоженов 

Вести.Ru 21 час назад
Патриарх навестил заключенных московского изолятора Бутырка и благословил молодую пару, которая собирается заключить церковный брак. И дал напутствие остальным.
Таких высоких гостей от духовенства в Бутырской тюрьме не было давно. Выступая перед теми, кто оступился в жизни, патриарх Кирилл призывал уповать не только на Бога, но и на самих себя.
"Пускай Господь хранит вас, но это зависит от вас. Меня часто спрашивают, вот вера в Бога, а где в этом сам человек, где его место? И я приводу такой пример: вот есть корабль, без ветра не надуется парус. Ветер и есть вера, но без паруса корабль тоже не поплывет, а им еще и управлять нужно", — объяснил патриарх.
Привел в пример он и историю собственной семьи. Дед был на каторге и в лагерях при Сталине за то, что был верующим, но именно вера помогла ему в заключении. Конечно, мест в непосредственной близости от патриарха хватило не всем, но каждый, кто находился в Бутырке, слушал речь: у окон не было свободных мест. А на память о событии каждый получил небольшой подарок с личным благословением патриарха. Личное благословение получили и молодые люди. Благодаря разрешению патриарха они теперь смогут повенчаться без свидетельства о браке.
Мария и Ярослав считают заключение брака в церкви важнее официальной церемонии в ЗАГСе. Тем более, что ждать ее Марии придется еще 11 лет, если апелляционный суд признает приговор жениха без изменений.
"При благословении патриарх подарил нам иконы: мне Спасителя, Марии — Богородицы. Теперь это будут наши иконы, и они будут сопровождать нас всю жизнь", — рассказал заключенный Ярослав Загорский.
К религии за решеткой сейчас приходят многие заключенные. Нуждаясь в духовной поддержке, люди идут в храмы. Их в следственных изоляторах Москвы уже восемь, есть еще и три молельных дома — священнослужители отчасти выступают в роли психологов, помогая заключенным преодолевать трудности. В этом патриарх убедился лично, посетив камеры. Тех, кто отнесся бы к визиту владыки равнодушно, нет, все стараются поговорить, задать вопросы, на традиционное праздничное приветствие отвечают стройным хором. После визита Патриарха праздник в СИЗО не закончился, всех еще ждало традиционное угощение и визиты в храм, чтобы свечку в этот день каждый мог поставить лично.
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