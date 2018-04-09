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В пасхальных богослужениях Саратова приняли участие 35 тысяч прихожан
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В пасхальных богослужениях Саратова приняли участие 35 тысяч прихожан 

АиФ 23 часа назад
Фото: АиФ
В Саратовской области богослужения в пасхальную ночь посетили 35 тысяч человек.
Прихожан ждали в 224 церквях и храмах. Как сообщили АиФ-Саратов в пресс-службе ГУ МВД, праздничные службы в ночь с 7 на 8 апреля прошли в 224 церквях и храмах.
— Перед началом все храмы и прилегающие к ним территории были проверены с использованием технических средств и служебных собак на предмет опасносных взрывчаиых веществ, — отметили в главке.
Все прошло без ЧП и несчастных случаев. Общественный порядок обеспечивали свыше 1200 паравоохранителей, в том числе более тысячи сотрудников полиции, а также 110 дружинников и 104 представителя казачества.
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