В пасхальных богослужениях Саратова приняли участие 35 тысяч прихожан

Саратовской области богослужения в пасхальную ночь посетили 35 тысяч человек.

Прихожан ждали в 224 церквях и храмах. Как сообщили АиФ-Саратов в пресс-службе ГУ МВД, праздничные службы в ночь с 7 на 8 апреля прошли в 224 церквях и храмах.

— Перед началом все храмы и прилегающие к ним территории были проверены с использованием технических средств и служебных собак на предмет опасносных взрывчаиых веществ, — отметили в главке.

Все прошло без ЧП и несчастных случаев. Общественный порядок обеспечивали свыше 1200 паравоохранителей, в том числе более тысячи сотрудников полиции, а также 110 дружинников и 104 представителя казачества.