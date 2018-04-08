«Гран Торино»

Жанр: драма

Год: 2008

Сценаристы: Ник Шенк, Дэйв Джонсон

Брайан Хау, Кто снимался в фильме «Гран Торино»: Клинт Иствуд, Би Ванг, Кристофер Карли , Эни Хи, Брайан Хейли , Джеральдин Хьюз, Дрима Уокер Джон Кэрролл Линч, Уильям Хилл Сюжет фильма «Гран Торино» Вышедший на пенсию автомеханик Уолт Ковальски похоронил жену и остался жить со своей собакой Дейзи. У своенравного героя не складываются отношения с сыновьями и внуками, поэтому мужчина проводит дни сидя на террасе с бутылкой пива в руке. Прежние соседи американцы либо умерли, либо переехали, рядом с ним поселилась семья хмонгов, постоянно вызывающая у старика раздражение. Уолт — ветеран Корейской войны и просто ненавидит азиатов. Единственная отдушина старика — его автомобиль «Форд Гран-Торино», в сборке которого он сам принимал участие. Когда однажды его машину пытается угнать запуганный соседский парень по имени Тао, жизнь героя кардинально меняется. Ему предстоит встать на защиту некогда нелюбимых соседей в борьбе с местной бандой, состоящей из хмонгов, латиносов и афро-американцев, и в итоге понять, что национальность не определяет внутренние качества. Интересные факты о фильме «Гран Торино»:

Сценарист картины Ник Шенк когда-то работал на автомобильном заводе, где познакомился с хмонгами. Тяжелая судьба народа вдохновила его на создание сценария. Музыку для картины написал старший сын Клинта Иствуда — Кайл, а младший — Скотт сыграл в ней эпизодическую роль. Как и главный герой ленты, Иствуд — ветеран Корейской войны.

Трейлер фильма «Гран Торино»: https://www.youtube.com/watch?v=oJWgkyYFlB8 Кадры из фильма «Гран Торино»:

Кадр из фильма «Гран Торино»

Кадр из фильма «Гран Торино»

Кадр из фильма «Гран Торино»

Кадр из фильма «Гран Торино»

Кадр из фильма «Гран Торино»