Жанр: драма
Год: 2008
Режиссёр: Клинт Иствуд
Сценаристы: Ник Шенк, Дэйв Джонсон
Продюсеры: Клинт Иствуд, Билл Гербер, Роберт Лоренц
Кто снимался в фильме «Гран Торино»: Клинт Иствуд, Би Ванг, Кристофер Карли, Эни Хи, Брайан Хейли, Джеральдин Хьюз, Дрима Уокер, Брайан Хау, Джон Кэрролл Линч, Уильям Хилл Сюжет фильма «Гран Торино» Вышедший на пенсию автомеханик Уолт Ковальски похоронил жену и остался жить со своей собакой Дейзи. У своенравного героя не складываются отношения с сыновьями и внуками, поэтому мужчина проводит дни сидя на террасе с бутылкой пива в руке. Прежние соседи американцы либо умерли, либо переехали, рядом с ним поселилась семья хмонгов, постоянно вызывающая у старика раздражение. Уолт — ветеран Корейской войны и просто ненавидит азиатов. Единственная отдушина старика — его автомобиль «Форд Гран-Торино», в сборке которого он сам принимал участие. Когда однажды его машину пытается угнать запуганный соседский парень по имени Тао, жизнь героя кардинально меняется. Ему предстоит встать на защиту некогда нелюбимых соседей в борьбе с местной бандой, состоящей из хмонгов, латиносов и афро-американцев, и в итоге понять, что национальность не определяет внутренние качества. Интересные факты о фильме «Гран Торино»:
Сценарист картины Ник Шенк когда-то работал на автомобильном заводе, где познакомился с хмонгами. Тяжелая судьба народа вдохновила его на создание сценария. Музыку для картины написал старший сын Клинта Иствуда — Кайл, а младший — Скотт сыграл в ней эпизодическую роль. Как и главный герой ленты, Иствуд — ветеран Корейской войны.
Трейлер фильма «Гран Торино»: https://www.youtube.com/watch?v=oJWgkyYFlB8 Кадры из фильма «Гран Торино»:
Кадр из фильма «Гран Торино»
Кадр из фильма «Гран Торино»
Кадр из фильма «Гран Торино»
Кадр из фильма «Гран Торино»
Кадр из фильма «Гран Торино»