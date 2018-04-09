Православные верующие начинают отмечать Светлую седмицу 

С понедельника начинается неделя празднования Пасхи, которая у православных верующих называется Светлой седмицей, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс‐службу предстоятеля Русской православной церкви.
Сообщается, что «в понедельник Светлой седмицы в Успенском Патриаршем соборе Московского Кремля патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Божественную литургию и крестный ход». Уточняется, что служба начнется в 10:00 по московскому времени.
Отмечается, что у православных христиан на Светлой седмице отменяются однодневные посты в среду и пятницу. Богослужения традиционно ведутся по торжественному, пасхальному чину. После каждой литургии совершается крестный ход. Царские врата в храмах остаются открытыми, потому что в эти дни для православных, как бы, открывается светлый небесный мир.
Сообщается, что во время Светлой седмицы верующие навещают друг друга, дарят крашеные яйца и куличи, в храмах всегда звонят колокола в знак главного праздника — Воскресения Христова. Уточняется, что в эту неделю звонить в церковные колокола разрешается любому прихожанину в любое время дня.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил пасхальное богослужение в Успенском храме Новодевичьего монастыря. Праздничную литургию возглавил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.