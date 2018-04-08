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В Великобритании несколько тысяч христиан встретили Благодатный огонь
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В Великобритании несколько тысяч христиан встретили Благодатный огонь 

ТАСС 8 апреля 2018
Фото: Кубанские Новости
ЛОНДОН, 8 апреля. /ТАСС/. Благодатный огонь, который сходит в Иерусалиме накануне праздника Воскресения Христова, доставлен в Великобританию к дню Пасхи, передает корреспондент ТАСС. Его встретили в Лондоне и принесли в свои храмы представители Русской, Сербской, Константинопольской, Грузинской и других православных церквей, а также копты и сирийцы.
"Надеюсь, что принесение этой пасхальной радости на Британские острова станет хорошей традицией, несмотря на всю политическую напряженность. И это не просто задача, а наш христианский долг — делиться благодатью православной веры с нашими братьями и сестрами во Христе по всему миру", — рассказал ТАСС адвокат и православный меценат Тимофей Мусатов, который организовал доставку огня из Иерусалима.
На пасхальной службе в Успенском соборе Лондона, который является центром Сурожской епархии Русской православной церкви, огонь встретили более тысячи верующих, в том числе сюда за огнем приехали христиане Коптской церкви и представители Сирии — Сиро-Яковисткой церкви и Антиохийской православной церкви.
Также Благодатный огонь был доставлен в кафедральный собор Успения Богородицы и Святых Царственных мучеников в местечке Чизвик, который принадлежит Русской православной церкви заграницей.
Духовные связи
Представители православных общин Великобритании считают, что принесение Благодатного огня должно послужить налаживанию духовных связей между странами. Как сказал ТАСС глава Сурожской епархии Русской православной церкви, которая располагается в Великобритании, епископ Матфей (Андреев), эта акция «символизирует наше христианское единство и радость Святой Пасхи, которая превосходит человеческое разделение».
"Сурожская епархия объединяет верующих различных национальностей — русских, англичан, всех православных, независимо от их происхождения и гражданства", — рассказал епископ. «Люди сейчас чувствуют напряжённость, которая присутствует в политическом поле и активно обсуждается в СМИ, но православная вера и русская культура выше временных и пространственных границ текущего кризиса», — отметил он.
Вместе с тем священнослужитель уверен, что «среди людей, знакомых с духовным наследием Русской православной церкви, русской литературой и самобытной культурой, не должно быть недоверия к россиянам». «Мы будем продолжать делать все, от нас зависящее, для сохранения и поддержания взаимопонимания, доверия и укрепления отношений между нашими народами», — сказал он.
Традиция принесения Благодатного огня
Акция по принесению Благодатного огня в Великобританию проходит в сотрудничестве с Фондом Андрея Первозванного. Она проходит во второй раз.
Благодатный огонь ежегодно нисходит в Иерусалиме в Кувуклию — часовню над Гробом Господним, накануне православной Пасхи. Первое упоминание об этом чуде относится еще к IV веку.
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