Ещё
Папа Римский Франциск поздравил с Пасхой христиан, отмечающих этот праздник по юлианскому календарю
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Папа Римский Франциск поздравил с Пасхой христиан, отмечающих этот праздник по юлианскому календарю 

Интересант 8 апреля 2018
По завершении торжественной мессы на площади Святого Петра в Риме папа Франциск поздравил верующих, которые отмечают Светлое Воскресение Христово сегодня по юлианскому календарю, то есть прихожан Русской, Сербской, Иерусалимской, Синайской, Грузинской православных церквей и греко-католиков.
Понтифик заявил, что передает «самые сердечные поздравления нашим братьям и сестрам Восточных церквей, которые сегодня согласно юлианскому календарю отмечают праздник Пасхи».
«Господь воскресший, наполни их светом и миром и поддержи общины, которые живут в особенно сложных ситуациях", — отметил Франциск.
Напомним, что Римско-католическая церковь отметила Пасху в прошлое воскресенье, то есть 1 апреля. Сегодня эта конфессия отмечает праздник Милосердия Божия, который был установлен в 2000 году папой Иоанном Павлом II.
Интересант: последние новости
Российская делегация сегодня доставит в Москву частицу Благодатного огня из Иерусалима «Быть свидетелями Христа Воскресшего» Патриарх Кирилл посетил Бутырскую тюрьму с пасхальными подарками для заключенных
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Курс доллара преодолел новый рубеж192
Черный понедельник наступил для России170
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй73
Царев назвал следующего президента Украины68
Санкции обрушили российский рынок591
Видео
01:38
Курс доллара преодолел новый рубеж
Рынки Экономика
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
02:39
Завершается строительство станции метро «Очаково»
Новости Москвы
03:34
Экс-депутат обвинил DJ Smash в избиении
Шоу-бизнес
01:08
Жириновский предложил упразднить должность президента
Политика
00:37
Facebook объяснил блокировку Кадырова
Политика
00:36
Виктория Скрипаль назвала самое опасное для семьи место
Политика Другое
03:46
Холмы и пруд с островом появятся в парке «Ходынское поле»
Новости Москвы
00:28
В центре Москвы расширят тротуары
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение