Папа Римский Франциск поздравил с Пасхой христиан, отмечающих этот праздник по юлианскому календарю

По завершении торжественной мессы на площади Святого Петра в Риме папа Франциск поздравил верующих, которые отмечают Светлое Воскресение Христово сегодня по юлианскому календарю, то есть прихожан Русской, Сербской, Иерусалимской, Синайской, Грузинской православных церквей и греко-католиков.

Понтифик заявил, что передает «самые сердечные поздравления нашим братьям и сестрам Восточных церквей, которые сегодня согласно юлианскому календарю отмечают праздник Пасхи».

«Господь воскресший, наполни их светом и миром и поддержи общины, которые живут в особенно сложных ситуациях", — отметил Франциск.