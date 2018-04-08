Папа Римский Франциск поздравил с Пасхой христиан, отмечающих этот праздник по юлианскому календарю 

По завершении торжественной мессы на площади Святого Петра в Риме папа Франциск поздравил верующих, которые отмечают Светлое Воскресение Христово сегодня по юлианскому календарю, то есть прихожан Русской, Сербской, Иерусалимской, Синайской, Грузинской православных церквей и греко-католиков.
Понтифик заявил, что передает «самые сердечные поздравления нашим братьям и сестрам Восточных церквей, которые сегодня согласно юлианскому календарю отмечают праздник Пасхи».
«Господь воскресший, наполни их светом и миром и поддержи общины, которые живут в особенно сложных ситуациях", — отметил Франциск.
Напомним, что Римско-католическая церковь отметила Пасху в прошлое воскресенье, то есть 1 апреля. Сегодня эта конфессия отмечает праздник Милосердия Божия, который был установлен в 2000 году папой Иоанном Павлом II.