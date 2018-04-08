Военнослужащие Волгоградского гарнизона ЮВО встретили православную Пасху

Для исполнения религиозных обрядов были привлечены около 10 штатных помощников командиров воинских частей по работе с верующими военнослужащими, а также около 20 священнослужителей на добровольной основе.

Сегодня, во всех храмах, расположенных на территориях соединений и воинских частей Волгоградского гарнизона Южного военного округа (ЮВО), прошли праздничные литургии с совершением Крестного Хода в честь праздника Светлого Христова Воскресения.

Для исполнения религиозных обрядов были привлечены около 10 штатных помощников командиров воинских частей по работе с верующими военнослужащими, а также около 20 священнослужителей на добровольной основе, окормляющих военнослужащих по согласованию с руководством территориальной епархиальных управлений Русской православной церкви

Особое внимание, было уделено военнослужащим, находящимся на полигонах гарнизона. Для них праздничные богослужения были организованы в развернутых полевых православных храмах. Храм представляет собой полевую палатку, оборудованную внутри в соответствии с канонами Русской православной церкви. Она вмещает более 30 человек одновременно, а её установка занимает не более одного часа.

В связи с праздником, в обеденное меню военнослужащих внесли изменения. На столах — освященные пасхальные яйца и куличи, испеченные по такому случаю поварами предприятий, организующих питание в солдатских столовых.