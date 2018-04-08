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Военнослужащие Волгоградского гарнизона ЮВО встретили православную Пасху
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Военнослужащие Волгоградского гарнизона ЮВО встретили православную Пасху 

ТК «Звезда» 8 апреля 2018
Фото: ТК «Звезда»
Для исполнения религиозных обрядов были привлечены около 10 штатных помощников командиров воинских частей по работе с верующими военнослужащими, а также около 20 священнослужителей на добровольной основе.
Сегодня, во всех храмах, расположенных на территориях соединений и воинских частей Волгоградского гарнизона Южного военного округа (ЮВО), прошли праздничные литургии с совершением Крестного Хода в честь праздника Светлого Христова Воскресения.
Для исполнения религиозных обрядов были привлечены около 10 штатных помощников командиров воинских частей по работе с верующими военнослужащими, а также около 20 священнослужителей на добровольной основе, окормляющих военнослужащих по согласованию с руководством территориальной епархиальных управлений Русской православной церкви.
Особое внимание, было уделено военнослужащим, находящимся на полигонах гарнизона. Для них праздничные богослужения были организованы в развернутых полевых православных храмах. Храм представляет собой полевую палатку, оборудованную внутри в соответствии с канонами Русской православной церкви. Она вмещает более 30 человек одновременно, а её установка занимает не более одного часа.
В связи с праздником, в обеденное меню военнослужащих внесли изменения. На столах — освященные пасхальные яйца и куличи, испеченные по такому случаю поварами предприятий, организующих питание в солдатских столовых.
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