Благодатный огонь прибыл в Самару из Иерусалима 

Борт из Иерусалима с лампадами Благодатного огня прибыл в терминал «Курумоча» сегодня, 8 апреля, в 3 часа ночи. Огонь сопровождали врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов и депутат городской думы Александр Лашкин. Православные верующие собрались у бизнес-терминала самарского аэропорта, чтобы одними из первых встретить христианский символ. Оттуда свечи и лампады повезли в храмы и церкви губернии. Напомним, сошествие Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме у верующих означает воскресение Иисуса Христа, а значит, наступление Пасхи.
Фото: ТРК «Губерния»