Дана Борисова подарила храму на Пасху торт

Телеведущая Дана Борисова , вернувшись с реабилитации, стала верующей и частенько посещает дом божий. А потому в Великую Субботу захватила в храм торт, который оставила там в качестве подарка служителям церкви.

Религиозная Дана Борисова не пропустила освящение пасхальной снеди и накануне самого праздника Светлого Христова Воскресенья отправилась в храм с маленьким куличиком и красивым тортом, чем немало смутила своих поклонников, наблюдающих за ее жизнью. И хотя освящение сладостей прямо не запрещается, многие подписчики искренне удивились, к чему нести с собой покупные торты, если кулич и так представляет собой сладкую выпечку.

«Тортик оставили в церкви, а Пасху забрали домой. Я счастлива», — объяснила ситуацию Дана, акцентировав внимание, что взяла с собой торт в качестве подношения храму. Впрочем, это также озадачило почитателей, которые сами не сталкивались с тем, чтобы служителям церкви дарили подарки. Поведение Борисовой вызвало вопросы у некоторых подписчиков, которым показалось, что телеведущая слишком старается быть правильной.

Спорное решение подарить торт храму подверглось едким комментариям, отмечающим, что Дана даже в праздник успешно справилась со своей главной целью — выделится на фоне остальных. «Дана вызывает умиление, Раскаявшаяся грешница достойна искупления… Даже торт в церковь взяла» «Что-то я не слышала о том, чтобы покупные сладости оставляли в храме» «Мило выглядите со сладостями. Только зачем торт в церковь?» «Дана, а сами что-нибудь пекли? Или нет? И храм принимает съестные подношения?»

К слову, телезвезда постоянно подчеркивает, что сильно изменилась после курса реабилитации, и на днях даже показала фотоколлаж, где наглядно видно «до и после». По уверениям Борисовой, перемены коснулись не только ее внешности, но и внутреннего мира, и теперь она живет «с чистого листа».