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Крестный ход на Пасху-2018 в Новосибирске: фоторепортаж
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Крестный ход на Пасху-2018 в Новосибирске: фоторепортаж 

Все новости Новосибирской области 8 апреля 2018
Фото: Все новости Новосибирской области
По традиции, в шествии приняли участие духовенство храмов Новосибирска, а также представители православных молодежных клубов и спортивных объединений, учащиеся Новосибирских Духовных школ, городских вузов, певчие и простые миряне.
У часовни святителю Николаю Чудотворцу православные отслужили Пасхальный молебен с многолетием патриарху Кириллу и Президенту Российской Федерации Владимиру Путину, а также всем православным христианам. Затем христиане прошли к конечной точке Крестного хода — собору во имя святого благоверного князя Александра Невского.
Добавим, что Пасхальный крестный ход в 2018 году по этому маршруту был в третий раз. В прошлом году в шествии приняли участие 13,5 тысяч человек. В этом из-за плохой погоды по разным оценкам пришли от 10 до 13 тысяч новосибирцев.
Организатор крестного хода — Новосибирская епархия Русской православной церкви. Мероприятие проводилось в рамках празднования Светлого Христова Воскресения.
В крестном ходе приняли участие священнослужители, учащиеся православных гимназий, богословского института, представители общественных организаций, прихожане, жители Новосибирска и области.
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