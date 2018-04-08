Крестный ход на Пасху-2018 в Новосибирске: фоторепортаж

По традиции, в шествии приняли участие духовенство храмов Новосибирска , а также представители православных молодежных клубов и спортивных объединений, учащиеся Новосибирских Духовных школ, городских вузов, певчие и простые миряне.

У часовни святителю Николаю Чудотворцу православные отслужили Пасхальный молебен с многолетием патриарху Кириллу и Президенту Российской Федерации Владимиру Путину , а также всем православным христианам. Затем христиане прошли к конечной точке Крестного хода — собору во имя святого благоверного князя Александра Невского

Добавим, что Пасхальный крестный ход в 2018 году по этому маршруту был в третий раз. В прошлом году в шествии приняли участие 13,5 тысяч человек. В этом из-за плохой погоды по разным оценкам пришли от 10 до 13 тысяч новосибирцев.

Организатор крестного хода — Новосибирская епархия Русской православной церкви . Мероприятие проводилось в рамках празднования Светлого Христова Воскресения.

В крестном ходе приняли участие священнослужители, учащиеся православных гимназий, богословского института, представители общественных организаций, прихожане, жители Новосибирска и области.