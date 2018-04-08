Блудница, ставшая святой

Наряду со Спасителем в центре повествования оказывается Мария Магдалина — одна из спорных фигур мировой истории. Виной тому — известная скудость упоминания о ней в Евангелии, что породило вокруг ее личности массу легенд и домыслов.

В православии Мария Магдалина почитается как святая, а в католической церкви долгое время было принято отождествлять ее с образом «кающейся грешницы», «блудницы»: в 591 году Папа Григорий Великий назвал ее беспутной женщиной, и в обыденном сознании это представление господствует до сих пор. В западном искусстве Магдалина обычно изображается с непокрытой головой и распущенными волосами, что должно, по-видимому, символизировать распущенность ее нрава.

Многое изменилось в 1850 году: тогда в Египте Греции были обнаружены манускрипты — так называемое «Евангелие от Марии». Понадобилось больше века, чтобы тексты были опубликованы. Из них окончательно стало ясно, что молва зря записывала Марию в блудницы: именно она была самой верной, стойкой и последовательной ученицей Христа, ключевой фигурой в его окружении. Единственная из апостолов Спасителя, она присутствовала при его распятии, а затем была первой свидетельницей воскрешения Господа.

Авторы «Марии Магдалины» придерживаются этой, не самой канонической версии библейской истории. Но их фильм — совсем не теологический трактат, а хорошо снятое, пульсирующее живыми человеческими страстями кино. Магдалина в исполнении Руни Мары предстает своевольной, сильной, яркой личностью. Она жила в дружной еврейской семье, с удовольствием рыбачила вместе с родней в Генисаретском озере, сушила и штопала сети. И в свои 20 с лишним лет, будучи по тем временам «перестарком», не спешила выходить замуж и рожать детей, чувствуя в себе иное призвание.

Появление Христа из Назарета в их местности перевернуло ее жизнь. Бросив вызов насмешкам и злословию, Мария пошла за Христом. И со временем глубже других апостолов поняла главную мысль его учения: чтобы изменить мир вокруг себя, сделать его лучше, надо сначала изменить себя. То есть научиться любить и прощать людей. Только тогда наступит Царство Божие на Земле.

Играть святую трудно, если это вообще возможно. Руни Мара на самом деле не играет. По словам участников съемочной группы, в ней самой есть что-то загадочное, магическое, потустороннее. Не знаю, как это ей удается, но в лучистых глазах актрисы каждый экранный миг отражается безгрешная, светлая, взыскующая истины душа ее героини. В святость Марии безоговорочно веришь, как веришь и в бунтарский дух Христа в исполнении Хоакина Феникса

Изможденный морщинами актер, перешагнувший порог 40-летия, староват для своей роли. Но голливудскому корифею не откажешь в схожести с каноническими изображениями Христа и в крупности, харизматичности натуры его персонажа. За таким Христом можно пойти на Голгофу.

Куда менее убедительными выглядят в фильме апостолы Петр и Андрей, которые, надо думать, в силу пресловутой политкорректности, на которой помешался западный мир, стали чернокожими. И больше сказать об этих персонажах нечего, настолько скупо, односложно они обрисованы. Не раскрытым на экране оказался и образ Иуды, смысл и грех предательства которого как-то утонул в «феминистской» канве фильма. Видимо, авторы «Марии Магдалины» полагают, что история Иуды Искариота и так хорошо известна, и прописывать ее объемнее не имеет смысла.

Может, для западной публики так оно и есть, но для зрителей нашей еще недавно поголовно атеистической страны поступки некоторых персонажей, боюсь, останутся не до конца расшифрованными. Что ж, будет лишний повод заглянуть в тексты Библии.

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