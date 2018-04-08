Патриарх Кирилл назвал воскресение Христа центральным событием всей человеческой истории

Предстоятель РПЦ призвал всех хотя бы раз прочитать Евангелие, чтобы понять суть христианской веры. «Не сомневаюсь, что вы по-новому взглянете не только на самих себя, но и на окружающий мир», — сказал Патриарх в телеобращении.

Минувшей ночью праздничные службы прошли во всех храмах страны. В главном соборе России — храме Христа Спасителя — собрались тысячи прихожан.

Патриарх Кирилл в воскресенье по телемосту поздравит российских военных на авиабазе Хмеймим в Сирии . Ночью в полевом храме Ильи Пророка состоялись пасхальное богослужение и крестный ход.

Для участия в службе из Москвы прибыл православный хор Заиконоспасского монастыря «Благозвонница». Кроме того, в подарок к Пасхе на сирийскую авиабазу привезли иконы и тысячи освященных куличей из России.

Патриарх Кирилл в воскресенье также посетит заключенных в СИЗО «Бутырская тюрьма» и вручит им пасхальные подарки.