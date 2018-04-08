Владимир Путин подарил патриарху Кириллу нефритовое яйцо из Челябинской области 

Президент России Владимир Путин во время пасхального богослужения подарил патриарху Кириллу пасхальное яйцо «Воскресение Христово», созданное в единственном экземпляре мастерами города Златоуста. Об этом сообщает Life.ru.
— Яйцо выточено из уральского нефрита Таганайского месторождения. Декоративный корпус яйца размещён на подставке, украшен позолотой и полудрагоценными камнями, — пишет издание.
Патриарх также по традиции преподнес Путину и Медведеву пасхальные яйца. Отметим, что на праздник Светлое Христово Воскресение президент по многолетней традиции бывает в Москве, в храме Христа Спасителя, а Рождество, как правило, встречает в церквях за пределами столицы. Лишь в 2003 году Путин находился в Таджикистане с официальным визитом и участвовал в пасхальном богослужении в православном храме Николая Святителя в Душанбе.