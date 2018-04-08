Светлое Христово Воскресение встретили все православные жители Кубани

В Свято-Екатерининском кафедральном соборе службу возглавил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор . В Пасхальных богослужениях приняли участие губернатор края Вениамин Кондратьев вместе с супругой.

Глава региона пожелал жителям края крепкого здоровья, мира, добра и благополучия.

— В эти весенние пасхальные дни все православные верующие испытывают особую радость и душевный подъем. Святая Пасха вдохновляет нас на добрые дела и благие устремления, служит утверждению в обществе таких непреходящих ценностей, как забота о ближнем, милосердие, сострадание и веротерпимость, — отметил Вениамин Кондратьев.

Губернатор подчеркнул, что благодаря большой просветительской работе, которую проводит Русская Православная церковь , все больше кубанцев вспоминают об истинном, глубоком смысле пасхальных торжеств. И готовятся к празднику, в первую очередь, постом и молитвой..

Пасхальные богослужения прошли в 500 храмах Кубани.