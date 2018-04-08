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Светлое Христово Воскресение встретили все православные жители Кубани
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Светлое Христово Воскресение встретили все православные жители Кубани 

АиФ — Юг 8 апреля 2018
Фото: АиФ – Юг
В Свято-Екатерининском кафедральном соборе службу возглавил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. В Пасхальных богослужениях приняли участие губернатор края Вениамин Кондратьев вместе с супругой.
Глава региона пожелал жителям края крепкого здоровья, мира, добра и благополучия.
— В эти весенние пасхальные дни все православные верующие испытывают особую радость и душевный подъем. Святая Пасха вдохновляет нас на добрые дела и благие устремления, служит утверждению в обществе таких непреходящих ценностей, как забота о ближнем, милосердие, сострадание и веротерпимость, — отметил Вениамин Кондратьев.
Губернатор подчеркнул, что благодаря большой просветительской работе, которую проводит Русская Православная церковь, все больше кубанцев вспоминают об истинном, глубоком смысле пасхальных торжеств. И готовятся к празднику, в первую очередь, постом и молитвой..
В службе также приняли участие его заместители Николай Долуда и Алексей Копайгородский, представители ЗСК, казаки, сотни прихожан, сообщает пресс-служба администрации края.
Пасхальные богослужения прошли в 500 храмах Кубани.
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