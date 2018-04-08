Путин и патриарх Кирилл обменялись пасхальными подарками

Президент России Владимир Путин по случаю Пасхи подарил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу яйцо «Воскресение Христово».

Яйцо выполнено из уральского нефрита. Его изготовили в Златоусте в единственном экземпляре. Подставка, на которую помещен символ Пасхи, украшена позолотой и полудрагоценными камнями.

Патриарх Кирилл в телеобращении поздравил россиян с главным христианским праздником. Он назвал Воскресение Христово центральным событием в истории человечества и призвал всех хотя бы раз в жизни прочитать Евангелие от начала и до конца.

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