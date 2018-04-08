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Митрополит Исидор поздравил жителей с Пасхой
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Митрополит Исидор поздравил жителей с Пасхой 

Кубанские Новости 1 час назад
— Дорогие и возлюбленные мои чада Христовой Церкви, досточтимые пастыри, боголюбивые иноки и инокини, всечестное казачество и все жители Екатеринодарской епархии! Как же томительно долго мы ожидали, чтобы вновь услышать сии божественные глаголы Воскресения. Святая Церковь вела нас ступенями Великого Поста к преображению души и сердца в подвигах покаяния и борения за чистоту и праведность всей нашей жизни. Стремилась, чтобы мы познали всю глубину жертвенной любви, которая так пронзительно открылась для нас Великим Подвигоположником, Самим Христом Господом со Креста страшной Голгофы, и звала нас так же «возлюбить много», — говорится в послании Митрополита.
— Примите в этот светозарный и благословенный Божий День Святой Пасхи мои поздравления с пожеланиями всех благ и щедрых даров от Начальника жизни нашей Воскресшего Христа. И помните ветхозаветное: «Любящия Мя люблю, — говорит Господь, — ищущие же Мене обрящут благодать», — отметил Исидор.
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