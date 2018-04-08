8 апреля православные христиане всего мира отмечают Пасху

«Как же томительно долго мы ожидали, чтобы вновь услышать сии божественные глаголы Воскресения. Святая Церковь вела нас ступенями Великого Поста к преображению души и сердца в подвигах покаяния и борения за чистоту и праведность всей нашей жизни.

Отныне доступно для нас блаженство, к которому мы призываемся через преодоление соблазнов мира сего, через борьбу с пороками и неправдой в стремлении к совершенству, — передает слова Митрополита пресс-служба Кубанской и Екатеринодарской епархии. — Дорогие и возлюбленные о Воскресшем Христе братия и сестры, примите в этот светозарный и благословенный Божий День Святой Пасхи мои поздравления с пожеланиями всех благ и щедрых даров от Начальника жизни нашей Воскресшего Христа, — И помните ветхозаветное: „Любящия Мя люблю, — говорит Господь, — ищущии же Мене обрящут благодать“.

Накануне в Краснодар прибыл Благодатный огонь. Из аэропорта Благодатный огонь отвезли в Екатерининский кафедральный собор, где его встречу возглавил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор.

Из аэропорта и кафедрального собора зажженные от Огня светильники отправили в храмы Краснодара и Екатеринодарской епархии.