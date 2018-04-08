Ещё
8 апреля православные христиане всего мира отмечают Пасху
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Минобороны России выступило с заявлением
Минобороны России выступило с заявлением

8 апреля православные христиане всего мира отмечают Пасху 

АиФ-Кубань 1 час назад
Фото: АиФ-Кубань
«Как же томительно долго мы ожидали, чтобы вновь услышать сии божественные глаголы Воскресения. Святая Церковь вела нас ступенями Великого Поста к преображению души и сердца в подвигах покаяния и борения за чистоту и праведность всей нашей жизни.
Отныне доступно для нас блаженство, к которому мы призываемся через преодоление соблазнов мира сего, через борьбу с пороками и неправдой в стремлении к совершенству, — передает слова Митрополита пресс-служба Кубанской и Екатеринодарской епархии. — Дорогие и возлюбленные о Воскресшем Христе братия и сестры, примите в этот светозарный и благословенный Божий День Святой Пасхи мои поздравления с пожеланиями всех благ и щедрых даров от Начальника жизни нашей Воскресшего Христа, — И помните ветхозаветное: „Любящия Мя люблю, — говорит Господь, — ищущии же Мене обрящут благодать“.
Накануне в Краснодар прибыл Благодатный огонь. Из аэропорта Благодатный огонь отвезли в Екатерининский кафедральный собор, где его встречу возглавил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор.
Из аэропорта и кафедрального собора зажженные от Огня светильники отправили в храмы Краснодара и Екатеринодарской епархии.
АиФ-Кубань: последние новости
8 апреля православные христиане всего мира отмечают Пасху Болгарию охватили массовые беспорядки В центре Краснодара запретят строить дома выше 20 метров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Британии объяснили «чудесное» спасение Скрипалей445
Сын Яковлевой попал в психушку105
Порошенко обрадовал украинцев112
ЦРУ и МИ-6 готовят операцию по вывозу Скрипалей499
Генконсул США восхитился россиянами24
Видео
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
04:55
Православный мир встречает Пасху Христову
Общество
04:48
«Нужно перекрыть Украине Керченский пролив»
В мире Статьи
00:36
ЦРУ и МИ-6 готовят операцию по вывозу Скрипалей
В мире Другое
01:00
В Британии объяснили «чудесное» спасение Скрипалей
В мире
01:14
Калоев обвинил Нагиева во вранье
Шоу-бизнес Происшествия
00:20
Видео смертельного пожара попало в Сеть
Пожары Происшествия
У Эппле с опухолью в груди заподозрили рак
Шоу-бизнес
02:41
«Мажор-разбойник» на BMW задавил женщину на тротуаре
Происшествия Статьи
В Австралии рыбак провел два дня среди крокодилов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение