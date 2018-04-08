Деревни в Восточной Европе теряют население, но некоторые люди идут поперек течения, стремясь приобрести жилье по бросовым ценам

За исключением периодического лая злобной собаки и внезапных порывов ветра, долетающих с холмов, в Раброво царит тишина. Похожие на привидения дома и пустые улицы делают местечко похожим на заброшенные кинодекорации.

Очень сложно представить себе, что в 60-е годы здесь проживало более 4 тысяч человек, потому что сегодня деревня насчитывает лишь несколько сотен жителей.

Одна из них — 60-летняя британка Сьюзен Гай (Susan Guy). Три месяца тому назад она оставила квартира и жизнь в Бирмингеме, взяв курс на болгарскую деревню.

«Я всегда мечтала иметь небольшое деревенское хозяйство. В Великобритании об этом надо было забыть. Я всю жизнь снимала квартиру, а вот в Болгарии у меня появилась возможность обзавестись хозяйством», — говорит Гай.

Она сидит в местном кафе за чашкой чая и пытается общаться с болгарским знакомым с помощью Google-переводчика.

«Мне здесь ужасно нравится, и меня очень хорошо приняли. Планирую выучить язык, но это требует времени», — признается она.

Дом за 60 тысяч крон

Участок, который приобрела Гай, размером в два мола (земельная мера, равная 1/10 гектара — прим. ред.). Он расположен на возвышенности на выезде из деревни. Стоил участок 6 тысяч евро (58 тысяч норвежских крон).

Она живет здесь с двумя собаками, но через несколько месяцев у нее появятся и козы, и кролики. Она собирается и овощи сама выращивать.

«Вы только посмотрите, какой вид. Горы, долины и леса. В Бирмингеме у меня окна выходили на какие-то уродливые дома и тесную боковую улочку. И там постоянно было шумно — из-за транспорта», — говорит Гай.

Население резко сокращается

Aftenposten уже писала о том, что численность населения в Болгарии резко сокращается. По данным ООН, ни одна другая страна не испытает такого падения в численности населения к 2050 году. Тяжелее всего ситуация в Северозападене — регионе, в котором находится Раброво. За 10 лет население здесь сократилось на 16%.

Но некоторые, тем не менее, плывут против течения. И в той же деревне, что и Гай, живет еще один британец. Он здесь уже десять лет.

«Любопытно наблюдать за тем, как они приезжают и покупают здесь дома. Некоторые из них даже усыновили болгарских детей. Они восстанавливают дома и говорят, что им здесь нравится», — рассказывает Анета Генчева, мэр коммуны Бойница.

Только в ее деревне живут три британские пары, говорит она, но она понятия не имеет о том, сколько всего (иностранцев) живет в коммуне в целом.

«Проблема, конечно, языковой барьер, то, что мы не можем общаться. Но сразу после Рождества я повстречала одного из них на улице. И он сказал мне «С новым годом!» по-болгарски.

Самая дешевая страна в ЕС

По данным Евростата, количество людей, родившихся в Великобритании, но постоянно проживающих в Болгарии, выросло на 186% за семь лет, до 8 тысяч 700 человек в 2017 году.

А если учесть еще и тех, кто ездит туда-сюда, или по каким-то причинам не попал в официальные списки, то цифра, вероятно, существенно выше.

По данным Би-Би-Си, в 2014 году считалось, что в стране круглый год или в разное время года проживает 18 тысяч британцев.

Многие обосновались в восточном регионе, на побережье Черного моря, который тоже стал больше привлекать туристов. Помимо того, что тут приятный климат, важным фактором, побуждающим людей к переезду, является уровень цен.

Данные Евростата говорят о том, что в Болгарии самые низкие цены в ЕС и ЕЭЗ, на 66% ниже, чем в Норвегии

У болгар особых оснований для ликования нет, потому что зарплаты тоже очень низкие. А вот для иностранцев расклад иной.

Британка Сьюзен имеет небольшую пенсию в Великобритании. А еще она работает на условиях неполной занятости частным педагогом, преподает математику и естественные науки по интернету.

«Желающих было так много, что мне пришлось многим отказать. Мне же нужно время на свое зверье и на хозяйство», — говорит она и громко смеется.

Поскольку она живет в Болгарии, ей нет нужды устанавливать такие же высокие цены, что и дома в Бирмингеме.

Эксперт: «Переезжают, потому что дешево»

«Люди переезжают из все большего числа стран: и из Европы, и из других мест, когда собираются выходить на пенсию», — говорит Келли Холл (Kelly Hall), исследователь, занимающийся изучением проблем пенсионеров в университете Бирмингема.

Она считает, что образ богатого пенсионера, которые сидит себе и потягивает коктейли на вилле — миф: подавляющее большинство британских пенсионеров, живущих за границей, переехали, чтобы маленькой пенсии хватало подольше.

Она объясняет, что переезжающие пенсионеры часто следуют туристическим предпочтениям общества в целом.

«Поколение, которое вот-вот выйдет сейчас на пенсию, первое, которое стало ездить на отдых в Юго-Восточную Азию. И это значит, что такие страны, как Таиланд Индонезия также рассматриваются как места, куда люди могут переехать после выхода на пенсию», — говорит она.

Агнес Берго (Agnes Bergo), генеральный менеджер консультационной фирмы Pengedoktoren, рассказывает, что ей приходилось сталкиваться с норвежскими пенсионерами, которые подыскивают себя необычные места, в которые им хотелось бы переселиться, но что большая часть ее клиентов все равно выбирают для переезда такие традиционные страны, как Испания

Независимо от того, куда ты хочешь переехать, надо все хорошенько обдумать, считает она. Если ты едешь за границу и хочешь поселиться там навсегда, тебя автоматически «снимают с довольствия» в пенсионном фонде, даже если речь идет о переезде в страны ЕЭЗ, такие, как Испания и Болгария.

«Люди не всегда понимают, к каким существенным последствиям это может привести. Даже если они вернутся назад в Норвегию, им может потребоваться много лет, чтобы полностью вернуть себе все свои пенсионные права», — говорит она.

Предлагают застраховать здоровье

Большинство клиентов Берго предпочитают сохранить Норвегию в качестве места своего постоянного жительства и следят за тем, чтобы не проводить за границей более шести месяцев в году.

«Если ты переезжаешь навсегда, то, я считаю, весьма важно иметь хорошую международную медицинскую страховку. Даже если вы можете получить права на получение медицинской помощи в той стране, в которую вы переезжаете, никто не может гарантировать, что вы сами захотите лечиться в тамошних лечебных учреждениях», — говорит Берго.

Она подчеркивает также, что важно продумывать целый ряд аспектов, а не только чисто экономические.

«Вполне вероятно, что те, кто выезжает из страны, став пенсионерами, могут заболеть. Эта вероятность велика, ведь люди стареют. А когда ты болен, ты хочешь, чтобы тебя окружали знакомые вещи. Люди, говорящие на языке, к которому ты привык, знакомые радиопрограммы. Нельзя гарантировать, что за границей вы будете чувствовать себя так же комфортно».

В Великобританию больше не вернусь

Сьюзен Гай признает, что жизнь в удаленной деревушке в Болгарии подходит не всем. Ты не можешь нарядиться и куда-нибудь пойти, и тебе нужно уметь наслаждаться своим собственным обществом, считает она.

Она говорит, что ей плевать на то, что она может заболеть, она ссылается на то, что соседи тут хорошо заботятся друг о друге. Она сама уже стала помогать старушке, живущей по соседству.

«Я планирую здесь остаться. Я даже представить себе не могу, что вернусь назад», — признается она.