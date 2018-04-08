Путин поздравил россиян с Пасхой

На сайте Кремля опубликовано поздравление православным христианам и всем гражданам России , отмечающим Светлое Христово Воскресение, от имени президента страны Владимира Путина.

"Великий праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и любви, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление творить благие дела, помогать ближним. Объединяет людей вокруг непреходящих духовных ценностей и идеалов. В эти весенние, наполненные искренней радостью дни мы явственно понимаем, как важны для нас отеческие традиции и обычаи", — говорится в поздравлении.