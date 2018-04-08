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Путин поздравил россиян с Пасхой
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Путин поздравил россиян с Пасхой 

Газета.Ru 1 час назад
На сайте Кремля опубликовано поздравление православным христианам и всем гражданам России, отмечающим Светлое Христово Воскресение, от имени президента страны Владимира Путина.
"Великий праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и любви, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление творить благие дела, помогать ближним. Объединяет людей вокруг непреходящих духовных ценностей и идеалов. В эти весенние, наполненные искренней радостью дни мы явственно понимаем, как важны для нас отеческие традиции и обычаи", — говорится в поздравлении.
Также в поздравлении отмечается роль Русской православной церкви в поддержке общественного согласия, упрочении института семьи и помощи в воспитании молодого поколения.
Накануне в храме Христа Спасителя началась пасхальная служба. Также ранее стало известно, что генконсул США во Владивостоке выдержал Великий пост.
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