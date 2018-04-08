Студия Warner Bros. выпустила коллекцию вин в честь «Властелина колец»

Студия Warner Bros. совместно с производителем вина Lot18 выпустила коллекцию вин по мотивам трилогии «Властелин колец» режиссера Питера Джексона, пишет журнал Entertainment weekly.

Ограниченная серия состоит из четырех вариантов вина тиражом в 6 тысяч бутылок каждый, посвященных одному из главных персонажей трилогии. Вина созданы в честь хоббита Фродо, следопыта Арагорна, эльфийской владычицы Галадриэль и волшебника Гэндальфа. Кроме персонажей, на этикетках бутылок изображены культовые для поклонников трилогии места, например крепость Минас-Тирит.

Одна бутылка вина лимитированной серии обойдется в $18-25.