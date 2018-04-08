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Патриарх Кирилл призвал россиян прочитать Евангелие «от начала и до конца»
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Минобороны России выступило с заявлением

Патриарх Кирилл призвал россиян прочитать Евангелие «от начала и до конца» 

Газета.Ru 9 часов назад
Фото: Газета.Ru
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил россиян с наступившим праздником Пасхи, и призвал всех хотя бы раз в жизни прочитать Евангелие, передает РИА «Новости».
"В эти светлые дни я хотел бы призвать всех — и верующих, и неверующих: возьмите в руки Евангелие и просто прочитайте его от начала и до конца. Постарайтесь всмотреться в образ Спасителя. Не сомневаюсь, что вы по-новому взглянете не только на самих себя, но и на окружающий мир. И ваше сердце исполнится той же радости, которую испытали некогда ученики, увидевшие воскресшего Учителя", — сказал патриарх.
По его словам, сделать ли шаг навстречу Богу — это свободный выбор каждого человека, который «сложно сделать, пока мы не вполне понимаем, что выбираем». Предстоятель Русской церкви признал, что сегодня существует немало ложных представлений о том, что именно предлагает Евангелие и в чем заключается христианская вера.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу поздравил с Пасхой военнослужащих России.
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