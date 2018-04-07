«Быть свидетелями Христа Воскресшего»

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ

митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского ВАРСОНОФИЯ

духовенству, монашествующим и всем верным чадам Церкви Христовой в Санкт-Петербургской митрополии

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Эти ликующие слова обращаю сегодня к каждому из вас, Преосвященные архипастыри, всечестные пастыри и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры Святой Православной Церкви в Санкт-Петербургской митрополии.

Молитвенная радость празднования Пасхи Христовой вновь пришла в наш славный город, в наши монастыри, храмы и дома, в наши души и сердца и озарила нас невечерним светом Царства Небесного.

По милости Своей и любви к роду человеческому воскресший Господь принес всем нам невиданную прежде свободу от греха и смерти. Но принять эту свободу может лишь тот, кто вверяет свою жизнь Христу Спасителю , Который есть «путь и истина и жизнь» (Ин. 14:6).

В Огласительном слове на Пасху, которое в этот светлый праздник читается в каждом православном храме, святитель Иоанн Златоуст обращается к выбравшим путь Господень так: «Никто не страшись смерти, ибо от нее освободила всех нас смерть нашего Спасителя».

Поэтому благую часть избрали те, кто приходит в храм Божий и здесь встает на путь совершенствования. Благую часть избрали те, кто неленостно трудится над своим спасением, сохраняя верность Христу во всех обстоятельствах жизни. Это труд, ведущий к Вечной Жизни.

По милости Божией сегодня умножается число людей, которые стараются жить как православные христиане. Но чтобы совершенная радость о Христе Воскресшем возрастала в сердцах наших соотечественников, нам самим еще предстоит возрастать в добродетели и призывать к этому наших ближних личным примером.

Потрудиться нужно еще очень и очень много! И особое внимание стоит уделить укреплению наших традиционных ценностей, позаботиться об укреплении семьи, дабы каждая семья стала «малой Церковью», способной к воспитанию новых поколений в Духе и Истине.

Везде — в храме, дома, на работе — мы должны быть свидетелями Христа Воскресшего, просвещать мир светом разума, мира, свободы, побеждать грех Светом Христовым и силой Его благодати! Исполним апостольский завет: «Стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства» (Гал. 5:1).

Будем же вместе со Святой Матерью Православной Церковью воспевать славную победу Спасителя над смертью, радуясь дарованному искуплению.

От всего сердца поздравляю вас, возлюбленные архипастыри, отцы, братья и сестры, с праздником Светлого Христова Воскресения! Радость, мир, благодатную помощь Свою в добрых делах да дарует всем нам Воскресший тридневно Спаситель мира!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

С любовью о воскресшем Господе,

митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский,

управляющий делами Московской Патриархии

Варсонофий