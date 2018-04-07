Росгвардия встанет на защиту верующих Самарской области

Сегодня ночью у церквей и храмов Самарской области соберутся сотрудники Росгвардии, а также полиции, представители казачества и ДНД.

Пока православные жители губернии будут стоять божественную литургию, представители правопорядка тоже встанут — на страже безопасности граждан.

Как пишет пресс-служба Росгвардии, в пасхальную ночь, с 7 на 8 апреля, в православных церквях и храмах Самарской области ожидается около 35 тысяч верующих. Напомним, после богослужений, около 2:30, прихожан будут ждать автобусы.