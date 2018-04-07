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Росгвардия встанет на защиту верующих Самарской области
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Минобороны России выступило с заявлением

Росгвардия встанет на защиту верующих Самарской области 

ТРК Губерния 13 часов назад
Фото: ТРК Губерния
Сегодня ночью у церквей и храмов Самарской области соберутся сотрудники Росгвардии, а также полиции, представители казачества и ДНД.
Пока православные жители губернии будут стоять божественную литургию, представители правопорядка тоже встанут — на страже безопасности граждан.
Как пишет пресс-служба Росгвардии, в пасхальную ночь, с 7 на 8 апреля, в православных церквях и храмах Самарской области ожидается около 35 тысяч верующих. Напомним, после богослужений, около 2:30, прихожан будут ждать автобусы.
Фото: УФСВНГ РФ по Самарской области
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