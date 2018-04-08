Водитель из Мюнстера оказался хорошо известен полиции

Водитель, наехавший на группу посетителей кафе в немецком Мюнстере, был уже известен полиции. Об этом рассказала прокурор Эльке Адомеит, передает Associated Press

"У нас нет информации о связи инцидента с политикой или причастности других людей. Но он (водитель. — "Газета.Ru" ) был хорошо известен полиции", — сказала Адомеит.

По ее словам, мужчина был фигурантом трех судебных процессов в Мюнстере и одного — в Арнсберге . Они касались угроз, порчи имущества, мошенничества и бегства с места ДТП. При этом все четыре раз суд снял обвинения.

Агентство со ссылкой на местные СМИ указывает, что мужчина работал промышленным дизайнером и страдал от психических расстройств. Однако в полиции эту информацию подтверждать не стали.

Ранее сообщалось, что власти не увидели исламистский след в инциденте в Мюнстере.

Фургон въехал в толпу посетителей кафе в субботу, 7 апреля. В результате происшествия погибли три человека, в том числе водитель, еще 20 пострадали.