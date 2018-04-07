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СМИ: Водителем автомобиля в Мюнстере был психически неуравновешенный немец
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СМИ: Водителем автомобиля в Мюнстере был психически неуравновешенный немец 

RT на русском 3 часа назад
Мужчина, протаранивший на грузовике группу людей в Мюнстере, мог быть психически неуравновешенным немцем. Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на источники.
По их словам, он родился в 1969 году и страдал психическими отклонениями. Его дом обследуется.
Ранее сообщалось, что в грузовике, на котором был совершён наезд на людей в Мюнстере, обнаружен подозрительный предмет.
7 апреля автомобиль наехал на группу людей в немецком Мюнстере. По данным СМИ, погибли три человека.
RT ведёт трансляцию.
RT на русском: последние новости
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