СМИ: Водителем автомобиля в Мюнстере был психически неуравновешенный немец

Мужчина, протаранивший на грузовике группу людей в Мюнстере, мог быть психически неуравновешенным немцем. Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на источники.

По их словам, он родился в 1969 году и страдал психическими отклонениями. Его дом обследуется.

Ранее сообщалось, что в грузовике, на котором был совершён наезд на людей в Мюнстере, обнаружен подозрительный предмет.

7 апреля автомобиль наехал на группу людей в немецком Мюнстере. По данным СМИ, погибли три человека.

RT ведёт трансляцию.