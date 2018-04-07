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Меркель отреагировала на инцидент в Мюнстере
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Меркель отреагировала на инцидент в Мюнстере 

Газета.Ru 11 часов назад
Фото: Газета.Ru
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что власти сделают все возможное для расследования инцидента в Мюнстере. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства ФРГ.
7 апреля фургон въехал в посетителей кафе в немецком Мюнстере. В результате инцидента, по данным полиции, погибли три человека, 20 пострадали. Водитель фургона покончил с собой.
"Теперь делается все возможное для расследования преступления и оказания помощи жертвам и их родным", — заявила Меркель.
Она также выразила личную благодарность сотрудникам правоохранительных органов, которые работают на месте трагедии.
СМИ ранее рассказали, что водитель фургона страдали психическими отклонениями.
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