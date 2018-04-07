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СМИ: В грузовике, наехавшем на людей в Мюнстере, ищут взрывчатку
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СМИ: В грузовике, наехавшем на людей в Мюнстере, ищут взрывчатку 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Наезд фургона на толпу людей в городе Мюнстер на западе Германии может быть терактом, сообщает газета Rheinische Post со ссылкой на источники в полиции.
По предварительным данным, погибли три человека, около 50 граждан получили ранения в результате наезда в субботу грузовика на граждан вблизи ресторана Kiepenkerl. Число пострадавших уточняется.
Водитель автомашины покончил с собой. На месте происшествия работают спасатели и взрывотехники, они проверяют машину на предмет наличия взрывчатки. Правоохранители оцепили район города, они просят население не посещать место инцидента.
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