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Перед Пасхой Госпожарнадзор проверил храмы и церкви Самарской области
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Перед Пасхой Госпожарнадзор проверил храмы и церкви Самарской области 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Проверка соблюдения противопожарных правил, инструктаж ответственных лиц. ГУ МЧС России по Самарской области сообщает о проведенной в преддверии православного праздника работе. В светлый праздник Пасхи храмы и церкви ожидают большое количество прихожан. Безопасность людей во время будущих пасхальных богослужений проверили сотрудники Госпожарнадзора. Огнеборцы работали как в Самаре, так и в области. Основной целью профилактических осмотров стала проверка пожарной безопасности и состояния храмов. В числе прочего специалисты оценили исправность электропроводки и системы автоматического оповещения, наличие огнетушителей и пожарных кранов, а также проверили насколько доступны для присутствующих будут пути эвакуации. Со священнослужителями и ответственными лицами проведены необходимые инструктажи. Однако гражданам, собирающимся посетить церковь, нужно и самим соблюдать элементарные правила безопасности, напоминает МЧС. Горящие свечи в помещении с большим количеством народа могут легко спровоцировать пожар.
Фото: ГУ МЧС России по Самарской области
Фото: ГУ МЧС России по Самарской области
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