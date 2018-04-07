Глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов посетил православный Свято-Николаевский собор в Тегеране и встретился с настоятелем храма игуменом Александром. Об этом сообщили в пресс-службе парламентария.
«Накануне Светлого Христова Воскресенья хочу сказать, что мы рады тому преуспеванию, тем добрым отношениям сотрудничества, которые существуют между государством и Русской Православной Церковью», — сказал Гаврилов.
Также он подчеркнул, что настоятель храма игумен Александр вносит большой вклад в помощь православным христианам, проживающим в Тегеране.
«Только в результате взаимодействия можно решать очень сложные задачи, которые стоят сегодня перед нашими государствами, да и те задачи, которые вытекают из очень сложной экономической ситуации, сложившейся в Иране», — добавил парламентарий.