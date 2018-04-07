Гаврилов посетил православный Свято-Николаевский собор в Тегеране

Глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов посетил православный Свято-Николаевский собор в Тегеране и встретился с настоятелем храма игуменом Александром. Об этом сообщили в пресс-службе парламентария.

«Накануне Светлого Христова Воскресенья хочу сказать, что мы рады тому преуспеванию, тем добрым отношениям сотрудничества, которые существуют между государством и Русской Православной Церковью », — сказал Гаврилов.

Также он подчеркнул, что настоятель храма игумен Александр вносит большой вклад в помощь православным христианам, проживающим в Тегеране.