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В православных храмах Грузии идут праздничные службы
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В православных храмах Грузии идут праздничные службы 

Мир24 46 минут назад
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II поздравил всех верующих с праздником Благовещения, совпавшим с Великой субботой, передает корреспондент «МИР 24» Михаил Робакидзе.
«Это великий праздник, помню, как наши предки говорили, что в этот праздник даже птица не вьет гнездо. Вознесем молитву Пресвятой Богородице, чтобы она дала мир Грузии и всему миру», — сказал Илия II.
Настоятель грузинской церкви уже провел службу в кафедральном соборе Сиони, после чего направился в древнюю столицу Грузии — город Мцхета, где также обратится к прихожанам.
В 22:00 по местному времени (21:00 мск) в Кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси начнется пасхальное богослужение.
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