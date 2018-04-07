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Патриарх Кирилл выпустил в небо белых голубей в канун Пасхи
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Патриарх Кирилл выпустил в небо белых голубей в канун Пасхи 

ТК «Звезда» 17 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Ранее сегодня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Посмотреть на таинство приехали несколько тысяч паломников. Позже частицу чуда доставят в Москву и Санкт-Петербург.
Сегодня, в канун Пасхи, православные отмечают Великую субботу, которая в этом году совпала с другим большим церковным празником — Благовещеньем. В Москве в храме Христа Спасителя Патриарх Кирилл провел божественную литургию.
Во время литургии патриарх выпустил в небо белых голубей. Это — древняя традиция, символизирующая благую весть.
Во всех православных храмах сегодня освящают пасхальные куличи. А в Новоспасском монастыре сразу тысячи куличей — для российских военнослужащих в Сирии. Их вместе с другими подарками отправят на авиабазу Хмеймим самолетами Военно-транспортной авиации.
Ранее сегодня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Посмотреть на таинство приехали несколько тысяч паломников.
Позже частичку Благодатного огня доставят в Москву специальным рейсом из Тель-Авива, где его поместят в храм Христа Спасителя, а также в Санкт-Петербург.
В Северной столице торжественная пасхальная служба пройдет в Кронштадтском Морском соборе. В ней примут участие около 1000 военнослужащих ВМФ РФ.
ТК «Звезда»: последние новости
Благодатный огонь доставили в Санкт-Петербург Миллионы верующих отмечают один из главных православных праздников - Пасху В Иерусалиме православные со всего мира ждут сошествия Благодатного огня
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