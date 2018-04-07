Игрок «Зенита» Заболотный заявил о вине команды в поражении от «Краснодара»

"Проиграли «Краснодару». Отношение к этому, конечно, плохое, негативное. Это наша полностью вина, на нас всё лежит, мы проиграли. Я буду слабо выглядеть, если скажу, что это невезение. Значит, именно мы проиграли, это не невезение", — заявил спортсмен.

Заболотный также отметил, что клубу необходимо выбраться из такого кризиса.

"Бывают неудачные серии, может что-то не получаться, но когда-то они заканчиваются, мы работаем над этим. Сегодняшнее поражение не добавляет уверенности, но мы будем стараться. «Зенит» — большой клуб, из таких кризисов надо выбираться", — добавил он.

Ранее «Зенит» на домашнем поле потерпел поражение от «Краснодара» в матче 25-го тура российской Премьер-Лиги со счетом 1:2.