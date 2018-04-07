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Игрок «Зенита» Заболотный заявил о вине команды в поражении от «Краснодара»
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Игрок «Зенита» Заболотный заявил о вине команды в поражении от «Краснодара» 

Газета.Ru 14 часов назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий "Зенита" Антон Заболотный рассказал о причинах поражения команды в матче 25-го тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) против «Краснодара». Слова футболиста приводят "РИА Новости".
"Проиграли «Краснодару». Отношение к этому, конечно, плохое, негативное. Это наша полностью вина, на нас всё лежит, мы проиграли. Я буду слабо выглядеть, если скажу, что это невезение. Значит, именно мы проиграли, это не невезение", — заявил спортсмен.
Заболотный также отметил, что клубу необходимо выбраться из такого кризиса.
"Бывают неудачные серии, может что-то не получаться, но когда-то они заканчиваются, мы работаем над этим. Сегодняшнее поражение не добавляет уверенности, но мы будем стараться. «Зенит» — большой клуб, из таких кризисов надо выбираться", — добавил он.
Ранее «Зенит» на домашнем поле потерпел поражение от «Краснодара» в матче 25-го тура российской Премьер-Лиги со счетом 1:2.
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