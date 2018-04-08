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Патриарх Кирилл принес в Бутырскую тюрьму пасхальные подарки заключенным
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Патриарх Кирилл принес в Бутырскую тюрьму пасхальные подарки заключенным 

РИА Новости 8 апреля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье принес в Бутырскую тюрьму (следственный изолятор Москвы №2) пасхальные подарки для заключенных.
"Факт заключения является очень суровым испытанием. Мы можем по-разному проходить это испытание: можем ломаться, черстветь душой, озлобляться. А можем сделать правильный вывод из того, что произошло, и, освободившись, начать нормальную жизнь. Хотел бы пожелать вам именно такого развития событий. Надежда помогает человеку преодолеть самые тяжелые испытания", — сказал он.
Патриарх Кирилл во время посещения СИЗО № 2 УФСИН по городу Москве. 8 апреля 2018
Патриарх призвал сотрудников исправительных учреждений видеть в заключенных не только преступников, но и людей.
"Соблюдая все необходимые для поддержания режима инструкции, никогда не нужно терять человеческого измерения, в том числе во взгляде на заключенных и выстраивании отношений с ними", — отметил предстоятель Русской православной церкви.
Он посетил несколько камер, где роздал заключенным пасхальные подарки.
Патриарх Кирилл во время посещения СИЗО № 2 УФСИН по городу Москве. 8 апреля 2018
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