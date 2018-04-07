Илия II пожелал мира Грузии и всему миру

Глава Грузинской православной церкви Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II обратился к народу с пожеланием. Он поздравил верующих с праздником, отметив редкое совпадение Благовещения с Великой субботой.

Священнослужитель провел в Тбилиси благовещенскую службу и призвал присутствующих вместе прочесть молитву Богородицы.

«Это великий праздник, помню, как наши предки говорили, что в этот праздник даже птица не вьет гнездо. Вознесем молитву Пресвятой Богородице, чтобы она дала мир Грузии и всему миру», — сказал Илия II.

Пасхальная служба будет проводиться во всех православных храмах страны в ночь с 7 на 8 апреля. Илия II будет служить литургию в Кафедральном Соборе Святой Троицы в Тбилиси. Ожидается, что собор посетят тысячи граждан, включая первых лиц государства и других известных деятелей.

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