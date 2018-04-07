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Патриарх Кирилл освятил куличи в шести храмах в Новой Москве
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Патриарх Кирилл освятил куличи в шести храмах в Новой Москве 

РИА Новости 17 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в субботу днем, накануне праздника Воскресения Христова, совершил традиционный пасхальный объезд столичных храмов — освятил куличи, яйца и другую пасхальную еду в шести церквях, сообщил РИА Новости пресс-секретарь патриарха Александр Волков.
"Святейший патриарх посетил шесть храмов на новых территориях Москвы — в районе Новомосковский, Летово, поселке Мосрентген, а также в деревне Изварино. Сотни людей в каждом храме ждали освящения куличей и пасох и встречали с радостью предстоятеля", — рассказал священнослужитель.
По его словам, в каждом храме патриарх проходил вдоль длинных рядов столов с пасхальными куличами и яйцами и кропил их святой водой. «Патриарх поздравлял многочисленных собравшихся с наступающим праздником Пасхи, общался с людьми и благословлял их. Такая очень душевная, теплая атмосфера была, несмотря на холодную погоду», — добавил собеседник.
По традиции Русской церкви, верующие освящают пасхальную пищу накануне Пасхи. Это можно сделать во всех православных храмах в течение всего дня.
В 2018 году праздник Воскресения Христова приходится на 8 апреля.
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