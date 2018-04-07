Патриарх Кирилл освятил куличи в шести храмах в Новой Москве

"Святейший патриарх посетил шесть храмов на новых территориях Москвы — в районе Новомосковский, Летово, поселке Мосрентген, а также в деревне Изварино . Сотни людей в каждом храме ждали освящения куличей и пасох и встречали с радостью предстоятеля", — рассказал священнослужитель.

По его словам, в каждом храме патриарх проходил вдоль длинных рядов столов с пасхальными куличами и яйцами и кропил их святой водой. «Патриарх поздравлял многочисленных собравшихся с наступающим праздником Пасхи, общался с людьми и благословлял их. Такая очень душевная, теплая атмосфера была, несмотря на холодную погоду», — добавил собеседник.

По традиции Русской церкви , верующие освящают пасхальную пищу накануне Пасхи. Это можно сделать во всех православных храмах в течение всего дня.

В 2018 году праздник Воскресения Христова приходится на 8 апреля.