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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал верующим «духовной зоркости»
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал верующим «духовной зоркости» 

Вечерняя Москва 20 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
В воскресенье, 8 апреля, верующие христиане отметят праздник Воскресения Христова.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к гражданам с традиционным пасхальным посланием, в рамках которого он поздравил всех верующих с наступающим праздником Воскресения Христова и пожелал приобретения «духовной зоркости» и «божественного присутствия в жизни».
— Победа Христа над смертью — это не только духовная, но и физическая реальность. Господь Иисус действительно воскрес телом ради спасения всех людей. С его воскресением смерть потеряла свой необратимый характер, и для уверовавших во Христа стала рождением в вечную жизнь, дверью, открывающей путь к небу, к Царству Божию, — говорится в тексте послания, опубликованном на сайте Русской православной церкви (РПЦ).
По словам патриарха Кирилла, даже в условиях современного мира, когда «комфорт, успешность и долгая жизнь объявляются чуть ли не главными ценностями человеческого бытия», есть такие люди, которые своими поступками и образом жизни свидетельствуют о том, что для них «жизнь — Христос, а смерть — не конец бытия».
— Говорим и верим так, ибо знаем: Бог создал душу человека для вечности. Как часто нам, погруженным в суету и тревоги повседневности, недостает духовной зоркости, чтобы распознать преображающую силу божественного присутствия в нашей жизни! — добавил глава РПЦ.
Он также отметил, что пасхальный период является совершенно особой порой, когда даже воздух «как бы пропитан ни с чем не сравнимой пасхальной радостью, а любовь и милосердие Божии обильно изливаются на каждого человека».
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