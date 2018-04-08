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Обращение Патриарха Кирилла к верующим
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Обращение Патриарха Кирилла к верующим 

ТВ Центр 8 апреля 2018
Фото: ТВ Центр
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих к заботе о ближних, рассказал "ТВ Центр".
"Дорогие братия и сестры, Христос воскресе! Сердечно приветствую вас этими жизнеутверждающими словами и поздравляю со светлым праздником святой Пасхи. Бог становится человеком, претерпевает страдания, умирает на кресте, сходит во ад и наконец воскресает, чтобы мы обрели возможность спасения и жизнь вечную. При этом Господь ни к чему не принуждает человека, но ждёт наших, пусть даже небольших усилий, на которые всегда откликается благодатной помощью. Христос открывает нам верный путь в Царствие Небесное, и этот путь пролегает через заботу о ближнем. Я призываю всех в эти светлые дни проявить заботу о тех, кто рядом с нами, или даже о тех, кто от нас далеко, но нуждается в нашей помощи. Пусть пасхальная радость наполнит каждую душу и каждый дом, дабы не только на словах, но и на личном опыте мы смогли стать свидетелями воскресения Христова. Ещё раз сердечно поздравляю всех вас с праздником Пасхи. Воистину воскресе Христос", — сказал патриарх.
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