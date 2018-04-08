Машина скорой помощи с пациентом опрокинулась в ДТП в Москве

В одном из районов Москвы произошло ДТП, в результате которого пострадали люди, сообщает информагентство Nation News.

Как стало известно, инцидент произошел в районе улицы Плеханова в Москве, где столкнулись машина скорой помощи и иномарка Subaru, после чего «карета» с включенными спецсигналами опрокинулась.

В сообщении Telegram-канала отмечается, что в опрокинувшейся машине скорой помощи находился пациент, медик и водитель — все пострадали и были госпитализированы. На месте ДТП, как сообщается, работали четыре машины медиков.

Остальных подробностей произошедшего в Москве инцидента пока не приводится, но отмечается, что в результате ДТП есть еще пострадавшие — об их состоянии здоровья информации пока нет.