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Машина скорой помощи с пациентом опрокинулась в ДТП в Москве
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Машина скорой помощи с пациентом опрокинулась в ДТП в Москве 

Газета.Ru 16 часов назад
Фото: MosDay.ru
В одном из районов Москвы произошло ДТП, в результате которого пострадали люди, сообщает информагентство Nation News.
Как стало известно, инцидент произошел в районе улицы Плеханова в Москве, где столкнулись машина скорой помощи и иномарка Subaru, после чего «карета» с включенными спецсигналами опрокинулась.
В сообщении Telegram-канала отмечается, что в опрокинувшейся машине скорой помощи находился пациент, медик и водитель — все пострадали и были госпитализированы. На месте ДТП, как сообщается, работали четыре машины медиков.
Остальных подробностей произошедшего в Москве инцидента пока не приводится, но отмечается, что в результате ДТП есть еще пострадавшие — об их состоянии здоровья информации пока нет.
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