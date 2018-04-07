Патриарх призвал поделиться радостью Пасхи с нуждающимися в помощи и утешении 

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих поделиться радостью Пасхи — праздника Воскресения Христова — с близкими, друзьями и особенно с теми людьми, кто нуждается в помощи. Об этом он сказал в своем ежегодном Пасхальном послании, опубликованном в субботу. День Воскресения Христова в этом году отмечается 8 апреля.
"Входя в торжество сего дивного и светозарного праздника, мы призваны не только словом, но и делом убедительно свидетельствовать о том великом даре, который получили люди через воскресшего Господа Иисуса. Поделимся же с окружающими радостной Евангельской вестью, подарим нашу любовь, заботу и внимание близким, сотворим добро тем, кто нуждается в нашей помощи и утешении", — сказал патриарх Кирилл. «Только так, благодарными устами и благодарным сердцем прославляя восставшего от гроба Спасителя, мы становимся наследниками свершившегося пасхального чуда», — добавил он.
По словам патриарха, людям, «погруженным в суету и тревоги повседневности», очень часто недостает «духовной зоркости, чтобы распознать преображающую силу божественного присутствия в нашей жизни». «Но пасхальный период — совершенно особая пора. В эти дни даже сам воздух как бы пропитан ни с чем не сравнимой пасхальной радостью, а любовь и милосердие Божии обильно изливаются на каждого человека», — отметил патриарх.
По традиции, в преддверии праздника Воскресения Христова православные добровольцы и церковные отделы проводят многочисленные благотворительные акции. Сотрудники службы «Милосердие» и волонтеры в пасхальные дни посетят и поздравят с праздником более 15 тыс. своих подопечных, которые вынуждены встречать праздник на больничной койке, и преподнесут им подарки.
Готовят и угощение для бездомных. Социальный центр Святителя Тихона при Донском монастыре, православное движение «Курский вокзал. Бездомные, дети» и другие организации собрали праздничные яства, в том числе куличи и крашенные яйца, которые раздадут нуждающимся на московских вокзалах. Кроме того, более 2 тыс. куличей в подарок от патриарха получат пациенты больниц и домов престарелых.