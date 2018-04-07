Патриарх Кирилл пожелал христианам «духовной зоркости»

"Победа Христа над смертью — это не только духовная, но и физическая реальность. Господь Иисус действительно воскрес телом ради спасения всех людей. С его воскресением смерть потеряла свой необратимый характер, и для уверовавших во Христа стала рождением в вечную жизнь, дверью, открывающей путь к небу, к Царству Божию", — говорится в пасхальном послании патриарха, который публикует сайт Русской православной церкви

По словам предстоятеля, сегодня, когда «комфорт, успешность и долгая жизнь объявляются чуть ли не главными ценностями человеческого бытия», ученики и последователи Христа вслед за апостолом Павлом свидетельствуют о том, что для них «жизнь — Христос, а смерть — не конец бытия».

"Говорим и верим так, ибо знаем: Бог создал душу человека для вечности. Как часто нам, погруженным в суету и тревоги повседневности, недостает духовной зоркости, чтобы распознать преображающую силу божественного присутствия в нашей жизни! Но пасхальный период — совершенно особая пора. В эти дни даже сам воздух как бы пропитан ни с чем не сравнимой пасхальной радостью, а любовь и милосердие Божии обильно изливаются на каждого человека", — говорится в послании.

Первоиерарх РПЦ призвал верующих поделиться с окружающими «радостной Евангельской вестью», подарить свою любовь, заботу и внимание близким, и сотворить добро тем, кто нуждается в помощи и утешении.

В этом году Пасха отмечается 8 апреля.