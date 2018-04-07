Патриарх Кирилл выпустил в небо над храмом Христа Спасителя белых благовещенских голубей

В этом году — редкое совпадение, которое бывает 2-3 раза за столетие. Праздник Благовещения, который всегда отмечается 7 апреля, пришелся на Великую субботу Страстной недели — канун Пасхи. Христос завершил свой земной крестный путь. В Великую субботу, согласно учению Церкви, тело его пребывало во гробе, но душою Спаситель сошел в ад и вывел из него души праведников.

Патриарх Кирилл призвал верующих достойно подготовиться к празднику Воскресения Христова, «храня ум свои и сердце в покое». По словам патриарха, сделать это трудно, потому что многие поглощены предпраздничной суетой — освящают куличи, крашенные яйца, готовят застолье. «Нужно найти в себе силы оставаться в состоянии покоя, не раздражаться, чтобы сберечь свои духовные силы для самого главного торжества — Пасхальной ночи, для встречи Христа Воскресшего, Христа победителя смерти, утвердившего начало жизни вечной для каждого человека», — сказал патриарх.

Затем предстоятель освятил в храме Христа Спасителя более 2 тыс. куличей, которые отвезут в столичные больницы, детские дома и интернаты для пожилых в качестве подарка от патриарха. В субботу он также будет объезжать несколько московских храмов, среди которых — недавно построенные в новых районах. Там патриарх также освятит пасхальные яства, поздравит прихожан с праздником, ознакомится с жизнью общин и ходом строительных работ.

Около полуночи начнется кульминация всего церковного года — ночное Пасхальное богослужение. Патриарх Кирилл совершит его в храме Христа Спасителя.