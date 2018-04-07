Последние приготовления к празднованию православной Пасхи завершились в ЦВО

Праздничные литургии с совершением Крестного хода в честь светлого Христова Воскресения пройдут в ночь с 7 на 8 апреля во всех православных храмах, расположенных на территории гарнизонов Центрального военного округа.

Последние приготовления к празднованию православной Пасхи завершились в соединениях и воинских частях Центрального военного округа. Праздничные литургии с совершением Крестного хода в честь светлого Христова Воскресения пройдут в ночь с 7 на 8 апреля во всех православных храмах, расположенных на территории гарнизонов ЦВО.

Для исполнения религиозных обрядов привлечены штатные помощники командиров воинских частей по работе с верующими военнослужащими, а также священнослужители, на добровольной основе окормляющие военнослужащих по согласованию с руководством территориальных епархиальных управлений Русской православной церкви

Особое внимание будет уделено военнослужащим, находящимся на полигонах округа. Для них праздничные богослужения будут организованы в развернутых полевых православных храмах, которые представляют собой полевую палатку, оборудованную внутри в соответствии с канонами Русской православной церкви. Она вмещает более 50 человек одновременно, а её установка занимает не более одного часа.

В связи с праздником в обеденное меню военнослужащих внесены изменения. На столах появятся освященные пасхальные яйца и куличи, испеченные поварами по такому случаю.