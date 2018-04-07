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Последние приготовления к празднованию православной Пасхи завершились в ЦВО
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Последние приготовления к празднованию православной Пасхи завершились в ЦВО 

ТК «Звезда» 21 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Праздничные литургии с совершением Крестного хода в честь светлого Христова Воскресения пройдут в ночь с 7 на 8 апреля во всех православных храмах, расположенных на территории гарнизонов Центрального военного округа.
Последние приготовления к празднованию православной Пасхи завершились в соединениях и воинских частях Центрального военного округа. Праздничные литургии с совершением Крестного хода в честь светлого Христова Воскресения пройдут в ночь с 7 на 8 апреля во всех православных храмах, расположенных на территории гарнизонов ЦВО.
Для исполнения религиозных обрядов привлечены штатные помощники командиров воинских частей по работе с верующими военнослужащими, а также священнослужители, на добровольной основе окормляющие военнослужащих по согласованию с руководством территориальных епархиальных управлений Русской православной церкви.
Особое внимание будет уделено военнослужащим, находящимся на полигонах округа. Для них праздничные богослужения будут организованы в развернутых полевых православных храмах, которые представляют собой полевую палатку, оборудованную внутри в соответствии с канонами Русской православной церкви. Она вмещает более 50 человек одновременно, а её установка занимает не более одного часа.
В связи с праздником в обеденное меню военнослужащих внесены изменения. На столах появятся освященные пасхальные яйца и куличи, испеченные поварами по такому случаю.
Праздничные мероприятия также пройдут на территории 201 военной базы в Таджикистане и авиабазе Кант в Киргизии. Военнослужащие, члены их семей и все желающие православные, проживающие рядом с воинскими частями, смогут принять участие в религиозных обрядах и освятить приготовленные куличи.
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