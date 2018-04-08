Миллионы верующих отмечают один из главных православных праздников — Пасху

Сотни верующих собрались в храме Христа Спасителя за два часа до начала службы.

Миллионы верующих по всей России пришли в церкви, чтобы поделиться друг с другом долгожданной и особенной радостью. Встретить воскресенье Христово в храме Христа Спасителя в Москве , по традиции, съехались люди со всех регионов.

Главное чудо для православных происходит еще до начала богослужения. В московский аэропорт Внуково прилетел спецборт с благодатным огнем из Иерусалима . В зале ожидания собрались сотни верующих. По их словам, священный огонь и вправду не обжигает.

«С верой подходите, поэтому и не обжигает. Христос воскресе!», — говорят верующие.

Дальше лампадку с благодатным огнем перевозят в Северную столицу. С борта Минобороны огонь отправляется сначала в Кронштадт , а оттуда — во все храмы города.

Но первым делом его привозят в Храм Христа Спасителя. Верующие собираются еще за два часа до начала службы. Президент России Владимир Путин , по традиции, встречает Пасху в главном кафедральном соборе. Места не много, внутри находятся тысячи людей. Верующие приезжают сюда со всей России, от Хабаровска до Мурманска , все ждут пасхального чуда.

«На этот светлый праздник мы приехали из Чувашии . С удовольствием принимаем участие в этом богослужении», — рассказывают прихожане.

Под звон колоколов верующие поднимают хоругви и иконы и выходят на Крестный ход. Шествие замыкает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. После этого в стенах храма звучит: «Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе!».

Крыму главная церковь — это Владимирский кафедральный собор в Херсонесе. Многие специально приезжают отстоять всенощную именно сюда, поскольку рядом с этим местом по преданию крестили князя Владимира

Два миллиона россиян эту ночь проводят на службе. Но православный мир, конечно, шире — 200 миллионов верующих. Всех их сегодня патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравляет со светлым праздником Пасхи.

«Нужно всегда быть на стороне добра. Потому что быть на стороне добра — значит быть на стороне победы, которую Христос своим воскресением принес всему роду человеческому», — обращается к православным патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Позади осталось сорок дней поста, впереди будет столько же праздничных. Следующая неделя называется великой седмицей. И это время не только для куличей, но и для пожертвований и добрых дел, на которых и держится христианский мир.