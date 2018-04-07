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Патриарх Кирилл в пасхальном послании напомнил о победе Христа над смертью
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Патриарх Кирилл в пасхальном послании напомнил о победе Христа над смертью 

ТК «Звезда» 20 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Сегодня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь, символизирующий свет Воскресения Христова.
Победа Христа над смертью — это не только духовная, но и физическая реальность. Об этом напомнил в своем пасхальном послании Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
«Господь Иисус действительно воскрес телом ради спасения всех людей. С Его воскресением смерть потеряла свой необратимый характер, и для уверовавших во Христа стала рождением в вечную жизнь, дверью, открывающей путь к небу, к Царству Божию», — говорится в послании, опубликованном на сайте РПЦ.
В связи с этим, добавил патриарх, неслучайно, что и мученики за Христа мужественно встречали любые страдания.
Сегодня в преддверии Пасхи православные отмечают сразу два праздника — Благовещение Пресвятой Богородицы и Великую (Страстную) субботу.
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь, символизирующий свет Воскресения Христова. Увидеть ритуал в храм Гроба Господня приехали тысячи паломников со всего мира.
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