Патриарх Кирилл в пасхальном послании напомнил о победе Христа над смертью

Сегодня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь, символизирующий свет Воскресения Христова.

Победа Христа над смертью — это не только духовная, но и физическая реальность. Об этом напомнил в своем пасхальном послании Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

«Господь Иисус действительно воскрес телом ради спасения всех людей. С Его воскресением смерть потеряла свой необратимый характер, и для уверовавших во Христа стала рождением в вечную жизнь, дверью, открывающей путь к небу, к Царству Божию», — говорится в послании, опубликованном на сайте РПЦ.

В связи с этим, добавил патриарх, неслучайно, что и мученики за Христа мужественно встречали любые страдания.

Сегодня в преддверии Пасхи православные отмечают сразу два праздника — Благовещение Пресвятой Богородицы и Великую (Страстную) субботу.

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь, символизирующий свет Воскресения Христова. Увидеть ритуал в храм Гроба Господня приехали тысячи паломников со всего мира.