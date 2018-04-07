Творожный шедевр: российская царь-пасха может попасть в книгу Гиннесса

У храма Христа Спасителя установили и Царь-пасху. Творожный шедевр приготовили ростовские кондитеры. Лакомство претендует попасть в книгу рекордов Гиннесса.

Сегодня службу в храме вел лично патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На кухне храма были изготовлены 3,5 тысячи куличей. После того, как их освятили, их развезут в детские дома и дома пристарелых.

Как подготовиться к Пасхе

Что нужно успеть сделать до нее Пасху привезли сегодня ночью в специальной морозильной камере грузового фургона. По словам изготовителей, весит она одну тонну и 140 килограммов. Завтра ее взвесят, и если вес подтвердится, то в книге рекордов появится страничка о пасхе. Кроме того, любой желающий сможет ее попробовать завтра во время праздника.

Всего на изготовление царь-пасхи ушло 670 килограммов творога, 250 килограммов сахара и центнер сливочного масла. Патриарх Кирилл ее также освятил.

Предстоятель РПЦ также принял участие в запуске сотни голубей в небо. Таким образом верующие отметили Благовещение.

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