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Творожный шедевр: российская царь-пасха может попасть в книгу Гиннесса
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Творожный шедевр: российская царь-пасха может попасть в книгу Гиннесса 

Мир24 22 часа назад
Фото: Мир24
Православные отмечают сегодня Благовещение Пресвятой Богородицы и встречают Великую субботу — последний день перед Пасхой, передает корреспондент «МИР 24» Максим Козлов из храма Христа Спасителя в Москве, где верующие освящают куличи и яйца.
У храма Христа Спасителя установили и Царь-пасху. Творожный шедевр приготовили ростовские кондитеры. Лакомство претендует попасть в книгу рекордов Гиннесса.
Сегодня службу в храме вел лично патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На кухне храма были изготовлены 3,5 тысячи куличей. После того, как их освятили, их развезут в детские дома и дома пристарелых.
Как подготовиться к Пасхе
Что нужно успеть сделать до нее  Пасху привезли сегодня ночью в специальной морозильной камере грузового фургона. По словам изготовителей, весит она одну тонну и 140 килограммов. Завтра ее взвесят, и если вес подтвердится, то в книге рекордов появится страничка о пасхе. Кроме того, любой желающий сможет ее попробовать завтра во время праздника.
Всего на изготовление царь-пасхи ушло 670 килограммов творога, 250 килограммов сахара и центнер сливочного масла. Патриарх Кирилл ее также освятил.
Предстоятель РПЦ также принял участие в запуске сотни голубей в небо. Таким образом верующие отметили Благовещение.
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