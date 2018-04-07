Митрополит Ферапонт поздравляет всех костромичей со светлым праздником Пасхи

Возлюбленные о Господе боголюбивые пастыри, иноки и инокини, вся богоспасаемая Христова паства земли Костромской!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

В светозарную и спасительную ночь Воскресения Христова и в радостные пасхальные дни православные люди приветствуют друг друга этими ликующими победными словами.

Божественное сияние света Христова Воскресения озаряет всю Вселенную, сердца и души наши. Святая Церковь, духовно торжествуя со всем творением Божиим, боговдохновенно прославляет ныне в священных последованиях и гимнах праздничных служб воскресшего из мертвых Христа Жизнодавца.

Воскресение из мертвых Господа нашего Иисуса Христа явилось венцом всех дел Его в искуплении рода человеческого и примирении с Богом. И человек во Христе Иисусе удостаивается богоусыновления и наследия жизни вечной.

Воскресший Господь наш Иисус Христос дарует всем Свою спасительную жертвенную любовь, воспринимаемую каждым верующим в теснейшем единении с Ним в Таинстве Святого Причащения: «О Пасха велия и священнейшая, Христе! О Мудросте и Слове Божий, и Сило! Подавай нам истее Тебе причащатися в невечернем дни Царствия Твоего» (тропарь на 9-й песни пасхального канона).

Будем же, возлюбленные, научаясь истинам веры Христовой, достойно, не в суд или в осуждение, приобщаться Святых и Животворящих Христовых Тайн, чтобы в здравии, любви и мире, в неослабевающем труде во славу Божию и на благо ближних пройти свой земной жизненный путь и, по отшествии ко Господу, сподобиться наследия жизни вечной и радости прославления в обителях Отца Небесного — Пасхи Христовой, вечной, спасительной со всеми святыми.

В дни Святой Пасхи будем памятовать и о благочестивой христианской традиции: празднуя Праздник, разделять нашу радость с другом и врагом, ближними и дальними, нуждающимися и обездоленными, больными и одинокими. Подлинное христианское доброделание, вкупе с верой и надеждой, ещё на земле откроет нам Вечное Царство, где «вечные радость, веселие и ликование, там глас празднующих, лик торжествующих и созерцание вечного света. Там блаженная трапеза Христа с изобилием вечных благ» (прп. Феодор Студит).

Возлюбленные о Господе братья и сестры, «Да прославится Имя Господа нашего Иисуса Христа в вас, и вы в Нем, по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа» (2 Фес. 1, 12).

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

Смиренный

ФЕРАПОНТ

Митрополит Костромской и Нерехтский

Пасха Христова 2018 года.